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Шоу-бизнес
"Главное – озаботиться выбором поз": интимная жизнь Петросяна под угрозой

"Главное – озаботиться выбором поз": интимная жизнь Петросяна под угрозой

В возрасте 75 лет Евгений Петросян продолжает вести очень активный образ жизни.
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На одном из последних фото, появившихся в инстаграм-аккаунте юмориста, Евгений Ваганович запечатлен в шортах. Внимательные поклонники разглядели на коленях артиста специальные пластыри – тейпы, которые применяются для поддержки мышц и суставов. Вероятно, Евгений Петросян страдает от болей в коленях, но хочет продолжать вести активный образ жизни, поэтому ему приходится пользоваться таким инновационным средством.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Сам юморист не стал комментировать свои болячки. Однако журналисты обратились к медикам с целью выяснить, что именно происходит с любимым артистом. Ревматолог Михаил Кицис предположил, что пожилой мужчина страдает артрозом коленного сустава, а тейпы облегчают боль.

Ранее в одном из интервью сам Евгений Петросян дал понять, что будучи супругом молодой женщины, он продолжает вести активную половую жизнь и даже сына зачал естественным путем. Однако с нынешними проблемами с суставами интимная жизнь юмориста может оказаться под угрозой. Корреспонденты "ЭГ" решили выяснить, сможет ли Петросян продолжать в том же духе. Оказалось, специалисты не исключают такой возможности. Сексолог Левон Агасян пояснил:

"Сейчас главное – озаботиться выбором поз и найти такую, которая позволит снизить нагрузку на сустав".

Врач считает, что для интимной близости пожилому мужчине лучше использовать утренние часы, когда еще много сил. Также специалист отметил, что, если проблемы такого рода действительно существуют, артисту необходимо всегда обсуждать их супругой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что другой врач ограничил Евгения Петросяна в удовольствиях с женой.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2021, 12:29 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость 595959
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ни у кого из наших возрастных артистов,где жены были на очень много младше своих мужей,не было такого отношения к тряпью,ну никто из жен не выставлял свои фотки в таком кол-ве,а тут,просто караул, даст папа петросян денюшку на новые платьица,и купив новую шмотку,весело порхает девчушка,хвастаясь всем обновкой.странная жена у ваганыча,и у них,кстати,очень редкие совместные фото,как будто и не бывают месте,может ей уже неудобно с ним рядом быть ?вон,сколько фоток выставлено,и везде она одна.
Гость834189
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Петросян похож сейчас на молодящуюся дряхлую старушенцию,которая носит девичью одежду и говорит детским голосом. Может он "ударился" в детство? Хотя умереть наверху в монашеской позе наверно даже почетно....
365782
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полный писец - какой выбор поз, о чем вы??? его самого в пору .....(((( оно ж немощное, зачем єто писать
1

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