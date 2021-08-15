"Цирк": по чудом выжившей МакSим жестко прошлись

Певицу МакSим выписали из больницы после тяжелой болезни. Одни называют это волшебством, другие сомневаются в правдивости всей истории.

Исполнительница хита "Знаешь ли ты", пролежавшая больше месяца под аппаратами в искусственной коме, на днях вернулась домой. Родные встретили ее с огромной радостью и теплотой. Поклонники заваливают соцсети письмами радости и поздравлений. Однако есть и те, что считает, что вся история с болезнью МакSим была постановкой. Такого мнения придерживается и скандальный блогер Лена Миро. Она опубликовала пост, в котором разбирает все нестыковки неожиданной болезни с чудесным выздоровлением.

"Смотрю я на этот цирк и диву даюсь от народа. Глаза на лоб лезут, какие прекрасные люди вокруг (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – проехалась Миро по артистке и ее фанатам. Она уверена, что болезнь певицы была просто ходом, который придумали пиарщики певицы, что поднять ее популярность. Подписчики с блогером согласились, однако в "Инстаграм" МакSим под постом о ее выздоровлении исключительно положительные комментарии. Возможно, представители артистки считают, что негативу там не место.

Напомним, певицу госпитализировали в середине июня с подозрением на тяжелую пневмонию. Коронавирус не подтвердился, но состояние продолжало ухудшаться. МакSим ввели в искусственную кому, в которой она пробыла больше месяца. Недавно ее состояние начало улучшаться и врачи приняли решение отключить певицу от аппаратов, а потом и вовсе вывели из комы. На днях МакSим вернулась домой. История ее загадочного выздоровления продолжает быть предметом споров и обсуждений.