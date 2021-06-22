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Шоу-бизнес
"Сладкий вкус свободы": родившая Караулова оставила ребенка

"Сладкий вкус свободы": родившая Караулова оставила ребенка

Юлианна Караулова рассказала о жизни после появления на свет первенца.
прочитано 740 раз

В своем инстаграм-аккаунте певица призналась, что уже вернулась к работе. Юлианна Караулова будет участвовать в музыкальном фестивале "Жара". Ради репетиции ей пришлось оставить новорожденного сынишку.

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Юлианна Юрьевна Караулова эстрадная певица

Исполнительница сообщила, что возвращение на работу стало для нее праздником. Она отметила, что рада "сладкому вкусу свободы".

Напомним, Юлианна Караулова впервые стала матерью в конце мая. Отцом ребенка стал избранник знаменитости – саунд-продюсер Андрей Черный. Еще будучи беременной артистка заявила, что не собирается долго сидеть в декрете.

Юлианна Караулова активно трудилась и во время ожидания малыша. Она записывала песни до восьмого месяца беременности. Звезда намерена совмещать материнство и любимую профессию.

Напомним, с возлюбленным певица познакомилась благодаря участию в проекте Первого канала "Фабрика звезд". Андрей Черный и юная артистка дружили, а позже между ними возникли романтические чувства. Но сошлись они лишь после того, как расстались с прежними избранниками.

Знаменитая пара вместе уже восемь лет. Однако влюбленные до сих пор не связали себя узами брака.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 16:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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"Вся колода": Юлианна Караулова рассказала о звездном списке гостей на день рождения

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