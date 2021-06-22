"Сладкий вкус свободы": родившая Караулова оставила ребенка

В своем инстаграм-аккаунте певица призналась, что уже вернулась к работе. Юлианна Караулова будет участвовать в музыкальном фестивале "Жара". Ради репетиции ей пришлось оставить новорожденного сынишку.
Исполнительница сообщила, что возвращение на работу стало для нее праздником. Она отметила, что рада "сладкому вкусу свободы".
Напомним, Юлианна Караулова впервые стала матерью в конце мая. Отцом ребенка стал избранник знаменитости – саунд-продюсер Андрей Черный. Еще будучи беременной артистка заявила, что не собирается долго сидеть в декрете.
Юлианна Караулова активно трудилась и во время ожидания малыша. Она записывала песни до восьмого месяца беременности. Звезда намерена совмещать материнство и любимую профессию.
Напомним, с возлюбленным певица познакомилась благодаря участию в проекте Первого канала "Фабрика звезд". Андрей Черный и юная артистка дружили, а позже между ними возникли романтические чувства. Но сошлись они лишь после того, как расстались с прежними избранниками.
Знаменитая пара вместе уже восемь лет. Однако влюбленные до сих пор не связали себя узами брака.
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