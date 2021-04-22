"Одно лицо": беременная Караулова превратилась в мужика

Беременная Юлианна Караулова сняла видеоролик, продемонстрировавший ее удивительное сходство с возлюбленным.

32-летняя певица лишь недавно сообщила поклонникам о том, что совсем скоро она станет мамой и перестала скрывать округлившийся живот. Теперь исполнительница с удовольствием показывает свой изменившийся облик на фото и видео в "Инстаграм". Накануне Юлианна Караулова опубликовала забавное видео со своим возлюбленным и отцом будущего ребенка Андреем Черным.

На видео пара сидит рядом и поет, нежно поглаживая живот. Потом влюбленные начинают быстро мелькать, меняясь чертами лица, головами и фигурами, так что становится непонятно, кто из них где, кто мужчина, а кто женщина. В подписи к видео Караулова заметила, что со временем партнеры становятся очень похожи друг на друга, именно так случилось и у них. После восьми лет совместной жизни результат налицо. Исполнительница призвала своих подписчиков всегда помнить об этом долгосрочном эффекте при выборе партнера.

Поклонники артистки согласились, что влюбленные очень похожи:

"Одно лицо. Прям сестры))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Да вы как брат и сестра)", "Да вы очень похожи Ю, самые самые лучшие", "Похожи, правда!"

Напомним, что Юлианна Караулова довольно редко рассказывает о своей личной жизни и публикует фото с возлюбленным, но на этот раз певица сделала исключение.