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Шоу-бизнес
"Не считают женщин за людей": поклонники разнесли Газманова за предательство

"Не считают женщин за людей": поклонники разнесли Газманова за предательство

На днях сын Олега Газманова Родион Газманов дал откровенное интервью об разводе родителей много лет назад. Фанаты пришли в ужас и набросились на "Есаула".
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Уход певца из семьи после 20 лет брака стал огромным ударом для его 11-летнего сына. Олег Газманов променял жену и ребенка на молодую любовницу, оставив Родиона и его мать страдать в одиночестве. Боль и трепет, с которой уже взрослый сын рассказывал об этом потрясении, не оставили поклонников равнодушными. В сторону Олега полетели гневные комментарии и оскорбления.

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Олег Михайлович Газманов певец

"Мужчины, которые меняют своих жен на молодых, не считают женщин за людей, они для них как одежда, эта стала старая , надо купить новую", "Я знал, что этот "есаул" жаден и скуп до мерзости. Оказывается он еще и иуда (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – негодуют комментаторы.

Родион признался, что больше всего в тот период переживал за маму, которой было очень плохо. Он также опроверг слухи о том, что именно она стала инициатором развода.

Напомним, в эфире программы "Судьба человека" Родион Газманов разоткровенничался на тему распада семьи и ухода отца, с которого прошло почти 30 лет. Поклонники очень поддержали певца и отметили его мужество: "В очередной раз убедилась, что вы очень хороший человек", "Спасибо за максимальную открытость и искренность в ответах", "Вы настоящий".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
14 августа 2021, 11:34 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке

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Не надо ничего плохого выносить на люди,неужели он не понимает.
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