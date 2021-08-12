Связь с Высоцким вскрылась у гроба звезды "Моей прекрасной няни"

Татьяна Жукова-Киртбая в знаменитой "Няне" играла бабушку главной героини (Анастасии Заворотнюк) по папиной линии – бабу Симу. Хотя были в ее кинокарьеры роли и в "Папиных дочках", и в "Москва слезам не верит".
Но в день прощания ее коллеги говорили о жизни Татьяны Ивановны вне сцены и экрана. Например, вспоминали, как она воспитывала кота самой Фаины Раневской, как дружила с режиссерами Анатолием Эфросом и Георгием Товстоноговым...
В театре "Содружество актеров Таганки" Жукова-Киртбая много лет играла в спектакле "ВВС" (Высоцкий Владимир Семенович), который был поставлен Николаем Губенко к 60-летнему юбилею поэта и актера в 1998-м.
Оказалось, что Жукова-Киртбая с Высоцким очень дружила, поэтому и игра ее в спектакле о Владимире Семеновиче казалось особенно достоверной. "Высоцкий приходил к ней домой, а она говорила ему: "Володя только не пой, а то соседи опять милицию позовут", – рассказали у гроба актрисы ее друзья.
Она была старше друга и коллеги по сцене на полтора года, а пережила его на 42 года... Сердце актрисы остановилось 9 августа. Поползли слухи, что 81-летнюю звезду убил рак или ковид. Но ее сын – актер Михаил Липкин – это опроверг. "Причина смерти – возраст. Ковидом она переболела уже давно", – заверил он.
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