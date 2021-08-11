"Горько, что Насти Заворотнюк с нами нет": поклонники убивались на похоронах звезды "Моей прекрасной няни"

На Старом Кунцевском кладбище Москвы похоронили звезду сериала "Моя прекрасная няня". Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

Старое Кунцевское кладбище было образовано еще в конце XVII века рядом с селом Спасское-Манухино, что на реке Сетунь, и до 1920 года называлось Сетуньским кладбищем.

На Старом Кунцевском кладбище похоронены многие известные государственные и политические деятели, военачальники и Герои Советского Союза, режиссеры и актеры, писатели, поэты, журналисты, композиторы и музыканты, выдающиеся спортсмены и тренеры, а также многие другие известные люди оставившие свой след в советской и российской истории.

Сред них – актриса Нонна Мордюкова, хоккеист Валерий Харламов, актер Евгений Моргунов, режиссер Леонид Гайдай, певцы Евгений Белоусов и Евгений Ободзинский, математик Алексей Леонтьев, а теперь еще и актриса Татьяна Жукова-Киртбая...

В настоящее время на Кунцевском кладбище производятся родственные захоронения. И именно поэтому актрису из "Моей прекрасной няни" решено было похоронить именно там, где в 1991 году упокоился ее третий муж Игорь Киртбая. Он был крупным организатором электросетевого строительства Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, благодаря которому был создан первый мощный энергомост (ЛЭП) от Тюмени до Сургута.

Напомним, в сериале "Моя прекрасная няня" Татьяна Жукова-Киртбая сыграла бабушку главной героини по папиной линии – бабу Симу. Правда, самой "Вики Прутковской" – актрисы Анастасии Заворотнюк – на церемонии прощания со своей экранной бабушкой не было по понятным причинам. Ведь звезда с осени 2019 года проходит курс лечения от рака мозга и не появляется на людях. "Горько, что Заворотнюк в этот скорбный час с нами нет, – сокрушались поклонники. – Очень хочется. чтобы она поскорее вернулась в строй!"