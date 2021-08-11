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Шоу-бизнес
"Горько, что Насти Заворотнюк с нами нет": поклонники убивались на похоронах звезды "Моей прекрасной няни"

"Горько, что Насти Заворотнюк с нами нет": поклонники убивались на похоронах звезды "Моей прекрасной няни"

На Старом Кунцевском кладбище Москвы похоронили звезду сериала "Моя прекрасная няня". Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.
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Старое Кунцевское кладбище было образовано еще в конце XVII века рядом с селом Спасское-Манухино, что на реке Сетунь, и до 1920 года называлось Сетуньским кладбищем.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

На Старом Кунцевском кладбище похоронены многие известные государственные и политические деятели, военачальники и Герои Советского Союза, режиссеры и актеры, писатели, поэты, журналисты, композиторы и музыканты, выдающиеся спортсмены и тренеры, а также многие другие известные люди оставившие свой след в советской и российской истории.

Сред них – актриса Нонна Мордюкова, хоккеист Валерий Харламов, актер Евгений Моргунов, режиссер Леонид Гайдай, певцы Евгений Белоусов и Евгений Ободзинский, математик Алексей Леонтьев, а теперь еще и актриса Татьяна Жукова-Киртбая...

Фото: Дни.ру

В настоящее время на Кунцевском кладбище производятся родственные захоронения. И именно поэтому актрису из "Моей прекрасной няни" решено было похоронить именно там, где в 1991 году упокоился ее третий муж Игорь Киртбая. Он был крупным организатором электросетевого строительства Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, благодаря которому был создан первый мощный энергомост (ЛЭП) от Тюмени до Сургута.

Фото: Дни.ру

Напомним, в сериале "Моя прекрасная няня" Татьяна Жукова-Киртбая сыграла бабушку главной героини по папиной линии – бабу Симу. Правда, самой "Вики Прутковской" – актрисы Анастасии Заворотнюк – на церемонии прощания со своей экранной бабушкой не было по понятным причинам. Ведь звезда с осени 2019 года проходит курс лечения от рака мозга и не появляется на людях. "Горько, что Заворотнюк в этот скорбный час с нами нет, – сокрушались поклонники. – Очень хочется. чтобы она поскорее вернулась в строй!"

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 15:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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