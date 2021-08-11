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Шоу-бизнес
"Да чему ты можешь научить?": одинокую Семенович высмеяли за уроки женского счастья

"Да чему ты можешь научить?": одинокую Семенович высмеяли за уроки женского счастья

Певица решила поделиться собственным опытом. Но наткнулась на стену непонимания и критики.
прочитано 288 раз

Стоило Анне Семенович объявить на своей странице о запуске психологического женского марафона, как многочисленные хейтеры не заставили себя долго ждать. В комментариях под постом и в директе замелькали язвительные сообщения: "Да чему она может научить?", "Откуда у нее знания по психологии?", "О каком женском счастье она говорит, если в 40 лет все еще не замужем" – не унимаются злопыхатели.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

К такого рода реакции, как в целом к многолетнему хайпу и хейту Анна Семенович была готова. По ее мнению, такие комментарии появляются от того, что их авторы выхватывают отдельные фразы и не удосуживаются дочитать или дослушать информацию до конца. Гораздо проще не разобраться до конца, а просто написать неприятный комментарий и хайпануть на известном имени.

А ведь психология и эзотерика давно серьезно стали большой частью жизни Анны Семенович. Более 20-ти лет она глубоко изучает эти науки, ежедневно пополняет свой багаж знаний, занимается саморазвитием и познанием себя. Впервые к психологической науке Анна обратилась когда на самом пике из-за травмы оборвалась спортивная карьера и она оказалась глубокой депрессии и растерянности, почти полгода находилась в очень подавленном состоянии. И в этот момент Анна начала изучать психологию и нашла очень много ответов на волновавшие вопросы.

За много лет Семенович собрала вокруг себя лучших экспертов в женской сфере. Именно с ними она и решила организовать женский марафон "Привычка счастья за 21 день". Это не личный авторский курс певицы, а своего рода женский клуб, который она возглавила, чтобы поделиться со всеми желающими не только своим опытом, но и опытом уникальных специалистов за плечами которых более 20 лет работы с женщинами.

Вести курс, модератором которого выступает Анна Семенович, будут профессиональный женский психолог, учитель по кундалини-йоге, косметолог – трихолог, эндокринолог.

А главной целью курса станет развитие навыка позитивного мышления и приобретение привычки быть счастливой. Мотивировать женщин на позитивные изменения Анна Семенович собирается при помощи очень личных историй из собственной жизни, которыми она никогда раньше не делилась.

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Фото: Пресс-служба
Автор: 11 августа 2021, 10:35
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Анна Семенович выставила напоказ большой живот

комментарии

Ответить:

Гость830236
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Сразу видно, что чел не обременен образованием и не знает, что бытие определяет сознание. Что толку от "советов" дилетантов, если гражданам РФ не дают просто заработать на достойную жизнь, а на всех коек с богачами не хватит.
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