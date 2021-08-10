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Шоу-бизнес
Помощница заявила о строгих запретах для МакSим после комы

Помощница заявила о строгих запретах для МакSим после комы

Певица Максим уже чувствует себя гораздо лучше, но она все еще очень слаба и находится в больнице.
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Недавние улучшения в состоянии здоровья артистки дали поклонникам повод надеяться, что в ближайшем будущем они смогут увидеть любимую исполнительницу на сцене. Однако представительница певицы Максим рассказала, что надежды фанатов оправдаются еще совсем не скоро.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Звездная пациентка почти месяц провела в искусственной коме, и это состояние наложило большой отпечаток. Помощница Абросимовой заявила, что выступлений и новых песен публике не стоит ждать еще как минимум год. У Максим сейчас очень слабые легкие, а при любом передвижении она чувствует сильные головокружения. Даже после выхода из больницы знаменитость ждет длительная терапия. Пока медики запретили звезде даже заниматься спортом, сейчас ей противопоказаны такие нагрузки.

Кроме того, в комментарии "РИА Новости" представительница звезды отметила, что после долгого пребывания в коме Абросимова просто не готова к публичному вниманию, ей нужно время.

Напомним, накануне Максим сама вышла на связь с поклонниками в своем инстаграм-аккаунте и поблагодарила всех за поддержку. Певица подтвердила, что пока она очень слаба, но рада, что уже может дышать самостоятельно, хоть и с трудом.

Ранее врач рассказал о том, что ждет певицу Максим после выписки – женщине предстоит перенести еще немало испытаний.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 августа 2021, 21:29 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Шесть главных хитов певицы МакSим

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