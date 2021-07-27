"Я бы умер": Киркоров стал жертвой жестокого нападения на улице

Сейчас артист ненадолго оставил детей в Греции. Там звездные наследники отдыхают от столичной суеты и готовятся к новому учебному году. Однако исполнитель пока улетел в Нью-Йорк, где активно работает и развлекается. Даже в США Филипп Бедросович нашел приключения, которые напугали не только его, но и поклонников.
В личном блоге Филиппа Киркорова появилось видео. На кадрах счастливый артист, одетый по последней моде, веселится в центре города. Исполнитель показал ситуацию, которая произошла на площади. На кадрах он наслаждается видом полуобнаженных дам с перьями и показывает все происходящее подписчикам. Однако в какой-то момент вся обстановка меняется.
Поп-король только отвернулся и отвлекся, как на него напал гигантский питон. Огромная белая змея настолько напугала исполнителя, что он принялся кричать. Ничего подобного он не ожидал. Оказалось, что "атака" – происки одного из уличных аниматоров. Мужчина гулял по улицам города и предлагал прохожим сфотографироваться со змеей.
Поклонники от души посмеялись на реакцией Филиппа Киркорова и посочувствовали ему. "Я бы умер", "Кайфует звезда наша, невозможно не улыбаться", "Здорово и страшно одновременно! Не бойтесь, и не таких змей перешагивали", "Реакция может и живая, но эта змея жесть", "Вечно Филиппа пугают", "Ужас какой, так сочувствую", "Кошмар! Мы с Вами", – писали пользователи.
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести
Сын Шепелева просто копия Фриске