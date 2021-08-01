Это конец: объявлено об уходе Анастасии Решетовой

Анастасия Решетова хотела бы продолжить карьеру певицы. Но она рассказала поклонникам, почему решила уйти из индустрии.

В 2021 году Анастасия Решетова попробовала себя в музыке. Модель выпустила сразу несколько треков. Песни бывшей Тимати стали достаточно популярными, но несмотря на это, начинающая певица решила отодвинуть музыку на второй план. Она убедила поклонников, что ни на что не претендует и не строит иллюзий вокруг музыкальной карьеры.



Звезда призналась, что ей понравился процесс создания музыки, особенно ее впечатлила работа на студии. Хоть ей и приносит большое удовольствие записывать песни, о карьере певицы она все-таки не думает. Своим подписчикам в социальных сетях Решетова сказала, что вокал для нее – это просто хобби.

Одной из первых композиций Анастасии стала песня под названием "Исчезни", которую она исполнила на вечеринке по случаю своего дня Рождения. Звезде исполнилось 25 лет.

Позже оказалось, что песню модель написала не сама. Автором хита стала ее подруга и певица Назима.



В композициях экс-девушки популярного российского рэпера поклонники заметили отсылки к расставанию молодой пары. Даже по названиям песен можно понять, что модель поет о своем бывшем супруге: "Без него", "Позабыл".

В одном из своих клипов Решетова даже не скрывала, что до си пор переживает из-за тяжелого расставания. В видео под названием "Без него" Анастасия Решетова раздает красные розы – главный символ телепроекта "Холостяк", где Тимати принял участие в этом году.

Несмотря на очевидные отсылки к прошлым отношениям, девушка заявляет, что уже забыла отца своего ребенка и даже не думает вернуться к экс-супругу.