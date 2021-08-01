84-летнему Куравлеву срочно потребовалась помощь медиков

Леониду Куравлеву стало плохо дома. Актеру успели вызвать скорую помощь.

К медикам обратилась 31 июля дочь звезды театра и кино Екатерина. Причиной стало низкое давление артиста. У Леонида Куравлева случился обморок. Приехавшие в квартиру актера в центре Москвы врачи вовремя оказали ему необходимую помощь.

Известно, что состояние Леонида Куравлева стабилизировалось. Ехать в больницу он отказался. Знаменитость оставили лечиться дома амбулаторно.

Отметим, что наследница проживает вместе с отцом. После кончины любимой супруги Нины Васильевны девять лет назад Леонид Куравлев практически стал затворником, он резко появляется на людях. Артист очень тяжело переживает потерю любимого человека. В браке пара прожила 52 года.

Как писали "Дни.ру", в последний раз публика видела Леонида Куравлева несколько лет назад на открытии мемориальной доски режиссеру Татьяне Лиозновой на киностудии имени Горького. Тогда артист делился, что его зовут сниматься, но он отвергает предложения, потому что роли ему не по душе.



Напомним, актер известен зрителю по более, чем сотне ролей в кино. Самыми запоминающимися для многих россиян комедии "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!" и другие.