Отключил домофон: 84-летний Куравлев перестал выходить на связь

Леонид Куравлев практически ни с кем не общается. После смерти жены знаменитый артист стал затворником.



По словам знакомых звезды отечественного кинематографа, Леонид Куравлев все реже выходит из дома. Как утверждают близкие, актер до сих пор не может пережить утрату, хотя его супруги, Нины Васильевны, не стало еще в 2012 году.

В браке пара прожила 52 года. В последний раз публика видела Леонида Куравлева несколько лет назад на открытии мемориальной доски режиссеру Татьяне Лиозновой на киностудии имени Горького. Тогда он рассказывал, что его приглашают сниматься, но он отвергает предложения, потому что роли не в его вкусе.

Представители окружения актера уверены, что от тоски по жене Леонид Куравлев с каждым годом все больше замыкается, передает Пятый канал. Он даже напечатал свое имя на надгробии супруги на Троекуровском кладбище.

Артист не хочет никого видеть. По словам соседки Леонида Вячеславовича, он однолюб. После ее утраты спутницы жизни мужчина почувствовал себя покинутым и одиноким.

Как рассказали знакомые актера, он отключил домофон и предупредил консьержа не впускать к нему посетителей. Работы по хозяйству выполняет сам, специалистов не приглашает.

Он поддерживает связь только с дочерью Екатериной и охранником на парковке дома в Москве, где проживает. Местные жители сообщили, что к телефону обычно подходит дочь знаменитости, дверь открывает тоже она.

Леонид Куравлев известен по ряду блестящих ролей. Он снимался в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Афоня", "Семнадцать мгновений весны" и многих других.