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Шоу-бизнес
В комнате Милохина обнаружили трусы другого парня

В комнате Милохина обнаружили трусы другого парня

Даня Милохин провел экскурсию по своей комнате в Dream Team House. Блогер показал, что скрывается внутри дома для тиктокеров.
прочитано 405 раз

Самый популярный тиктокер и блогер в России, начинающий хип-хоп исполнитель и звезда эпатажа Даня Милохин снял свой первый рум тур. Как оказалось, парень живет в достаточно скромных условиях: спит на диване в не очень большой комнате, а все награды ставит не на полки, а на подоконник, так как места для них не хватает. Еще в комнате есть сушилка с аккуратно развешанным нижним бельем (в том числе трусами) Артура Бабича, коллеги Дани, синтезатор и гитара. Музыкант признался, что давно хочет научиться играть на нескольких инструментах.

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Многие подписчики удивились, увидев видео из Dream Team House. Поклонники признались, что ожидали увидеть совсем другое, и никак не думали, что самый знаменитый и богатый подросток в России проводит свое свободное время в неубранной комнате с разбросанными на полу вещами.

Также, по словам Милохина, его коллеги и сожители часто используют его комнату для своих рабочих целей. Молодой человек совсем не против и с удовольствием предоставляет друзьям свою спальню для съемок новых видео для тиктока.

Своих товарищей по Dream Team House парень считает настоящей семьей, поэтому так тепло к ним относится и не собирается от них уезжать. Артист каждый месяц зарабатывает от двух миллионов рублей. Несмотря на свои финансовые возможности, Даня пока не планирует приобретать собственное жилье.

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Даня Милохин. Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 1 августа 2021, 12:31 Источник: Ютуб-канал "Dream Team Show" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость819961
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ну сколько можно показывать этого недоумка комик клоунада не более того противно везде и к чему прийдем если эти горе дети будут у власти кошмар ну что хорошего это просто ужасно
1

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