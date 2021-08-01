В комнате Милохина обнаружили трусы другого парня

Даня Милохин провел экскурсию по своей комнате в Dream Team House. Блогер показал, что скрывается внутри дома для тиктокеров.

Самый популярный тиктокер и блогер в России, начинающий хип-хоп исполнитель и звезда эпатажа Даня Милохин снял свой первый рум тур. Как оказалось, парень живет в достаточно скромных условиях: спит на диване в не очень большой комнате, а все награды ставит не на полки, а на подоконник, так как места для них не хватает. Еще в комнате есть сушилка с аккуратно развешанным нижним бельем (в том числе трусами) Артура Бабича, коллеги Дани, синтезатор и гитара. Музыкант признался, что давно хочет научиться играть на нескольких инструментах.

Многие подписчики удивились, увидев видео из Dream Team House. Поклонники признались, что ожидали увидеть совсем другое, и никак не думали, что самый знаменитый и богатый подросток в России проводит свое свободное время в неубранной комнате с разбросанными на полу вещами.

Также, по словам Милохина, его коллеги и сожители часто используют его комнату для своих рабочих целей. Молодой человек совсем не против и с удовольствием предоставляет друзьям свою спальню для съемок новых видео для тиктока.

Своих товарищей по Dream Team House парень считает настоящей семьей, поэтому так тепло к ним относится и не собирается от них уезжать. Артист каждый месяц зарабатывает от двух миллионов рублей. Несмотря на свои финансовые возможности, Даня пока не планирует приобретать собственное жилье.