Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 1 августа

Представители знаменитости настроены на позитив.

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, находится в больнице с середины июня. У знаменитости диагностировали пневмонию. Ее легкие сильно поражены.

Поклонники узнают о состоянии Абросимовой от ее директоров. Так представительница артистки, Маргарита Соколова, рассказала, что МакSим периодически выводят из медикаментозного сна. Если врачи видят положительную динамику в состоянии звезды, ей позволяют бодрствовать. Когда становится ясно, что организму Марины требуется отдых, ее вновь погружают в искусственную кому.

Тем временем пиар-директор знаменитости, Яна Богушевская, тоже говорит о положительных сдвигах. По словам менеджера, Марине Абросимовой становится лучше. Между тем говорить, что беда миновала, еще рано. Знаменитость находится в нестабильном состоянии.

В позитивном ключе о будущем певицы МакSим высказывается и врач-реаниматолог Лев Николаев. Доктор, общаясь с журналистами, отметил, что медикаментозный сон не так опасен для пациента, как принято считать. Искусственная кома – хороший инструмент для помощи тяжелым больным. Седативные препараты помогают избавить организм от нагрузки.

Реаниматолог уверен, что в будущем Марине Абросимовой не понадобится какая-либо специальная реабилитация. Впрочем, потратить время на восстановление здоровья артистке все же придется – легкие звезды пострадали слишком сильно.