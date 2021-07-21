"Выдумки желтой прессы": представитель МакSим рассказала об истинном состоянии певицы

Яна Богушевская объяснила, как рождаются слухи о здоровье певицы Максим.

Уже больше месяца 38-летняя Марина Абросимова пребывает в больнице. Поклонники получают крайне мало информации о любимой артистке и сильно волнуются. Подогревают ситуацию и многочисленные слухи об ужасах, происходящих со звездой в реанимации. Представитель певицы Максим – Яна Богушевская попробовала объяснить, как именно рождаются такие слухи.

У близких тяжелобольной артистки нет никакого основания подозревать в "сливах" врачей. С Абросимовой работают высококвалифицированные профессионалы, которые никогда не стали бы заниматься такими вещами. Однако больница, в которой лежит знаменитая пациентка, довольно большая, там много людей, которые могут что-то услышать и передать дальше, а, возможно, даже сообщить в СМИ.

Богушевская отметила, что она сама ежедневно видит в Сети множество новых версий о состоянии Абросимовой. По словам женщины, в большинстве своем это даже не видоизмененная информация из больницы, а просто "выдумки желтой прессы" – об этом сообщил телеканал "360". На самом же деле ситуация в последнее время почти не изменилась: артистка все также продолжает пребывать в искусственной коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ.

Что касается слухов, то верить им опасно: недавно, по одной из расхожих версий, россияне уже едва не похоронили певицу Максим.