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Сенсационные детали состояния тяжелобольной Максим: Нестабильное и сложное

Сенсационные детали состояния тяжелобольной Максим: Нестабильное и сложное

Уже около двух месяцев вся страна молится за здоровье певицы МакSим. Накануне стало известно об изменениях в ее состоянии.
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Сперва директор артистки рассказала радостную новость: Марина начала приходить в себя и уже общается жестами. Вчера же Маргарита Соколова отметила, что исполнительница якобы начала разговаривать, что привело в восторг всех неравнодушных. Однако данные разной степени достоверности появляются постоянно, а потому поклонники уже не понимают, чему стоит верить.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Позднее менеджер МакSим пояснила, что не может утверждать наверняка, разговаривает ли исполнительница. Свое высказывание она объяснила тем, что с самой артисткой не контактировала, а общалась лишь с врачами. "Состояние сложное до сих пор", – призналась она. Маргарита пообещала, что выяснит детали у медицинских работников, чтобы донести подробности происходящего до широкой публики.

По словам директора Марины Абросимовой, сейчас состояние звезды не совсем стабильное. Дело в том, что ее то выводят из медикаментозного сна, то снова погружают. Все зависит от состояния певицы и от того, как справляется с нагрузкой ее ослабленный организм.

Напомним, ранее врач-анестезиолог прокомментировал ситуацию. По его словам, медикаментозная кома не является опасной для здоровья. У МакSим есть все шансы на полное восстановление, но на это может уйти много времени.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2021, 08:48 Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
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Шесть главных хитов певицы МакSим

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