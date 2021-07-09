"Не жрите его!": ужасающий поступок Голубкиной в день похорон Меньшова ошарашил россиян

Мэтра не стало пятого июля. Вся страна оплакивала уход легендарного режиссера и выражала свои глубочайшие соболезнования его семье. Вчера состоялось прощание с Владимиром Валентиновичем. На траурной церемонии присутствовали многие коллеги и друзья знаменитости.
Однако некоторые решили помянуть Владимира Меньшова самостоятельно. Так, Мария Голубкина показала, что они с коллегами почтили память великого режиссера весьма необычным способом. В ее "историях" в "Инстаграме" вдруг появился ролик, на котором слышен громкий смех. "Не жрите его!" – сказала артистка коллегам, после чего показала торт.
На кондитерском изделии было написано "Любовь и голуби". По какой причине артисты сочли вполне уместным подобное проявление эмоций – известно, наверное, лишь им. Некоторые пользователи Сети посчитали такой жест неуважительным по отношению к Владимиру Валентиновичу и его семье. Пока Мария Голубкина никак не объяснила произошедшее.
Напомним, Владимир Меньшов ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но сердце не выдержало. Изначально о тяжелом состоянии мэтра никто не сообщал, поэтому трагедия стала полной неожиданностью для многих.
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