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"Жаль, что не вместе": одинокая Голубкина обратилась к Фоменко

"Жаль, что не вместе": одинокая Голубкина обратилась к Фоменко

Актриса опубликовала личный снимок. Бывшие супруги позируют вместе.
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Мария Голубкина показала фото с мероприятия. На кадре они, видимо, еще вместе и очень молоды. Они считались одной из самых красивых звездных пар, а тысячи женщин мечтали оказаться на месте актрисы. Однако в 2008 году стало известно о разводе возлюбленных.

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Николай Владимирович Фоменко

Николай Владимирович Фоменко музыкант, актёр, радио- и телеведущий, спортивный комментатор и обозреватель, шоумен, автогонщик

Артистка сохранила спокойные отношения с бывшим мужем, а потому сегодня решилась поздравить Николая Фоменко с днем рождения. Она поблагодарила его за прекрасных детей. Поклонники поддержали диву и выразили свое почтение. Многие из них не решились бы поздравлять "бывших" с праздником.

"Ого! Я так не могу, какая Вы умница", "Мария просто мудрая женщина", "Маша! Восторг! С Днем рождения бывшего!", "Мария, восхищение! С днем рождения Николая!", "Вы, Мария, умница и красивая", "Как это достойно и мило с Вашей стороны. Присоединяюсь", "А я своего первого мужа не поздравляю. Вы молодец", – восхитились они.

Другие же поклонники были слишком заняты ностальгией, чтобы оценить поступок Марии Голубкиной. Они подчеркнули, что невероятно любили пару. "Жаль, что не вместе", "Два сердца разбито", "Прекрасная пара!", "Какие счастливые. Жаль, что были", "Какая была пара! Для меня как были, так и остались", "Как жаль, что распалась такая пара, оба были такие интересные", – негодовали пользователи.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 11:35 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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