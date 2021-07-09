"Убегала, чтобы не попасть под раздачу": Семенович рассказала о родительских драках

Российская певица Анна Семенович поздравила всех в Днем семьи, любви и верности. Она рассказала о родителях.

Пока 41-летняя певица и телеведущая Анна Семенович не создала собственной семьи и не родила детей. Звезда не торопится с этим, но не отрицает, что очень хочет встретить достойного мужчину и родить ребенка. В соцсетях ей периодически делают предложения, но Анна Семенович все ника не решится.

В День семьи, любви и верности, который в России празднуют 8 июля, Анна Семенович опубликовала в своем "Инстаграм" трогательный пост. Она показала поклонникам кадры из семейного архива, на которых предстали ее родители и брат.

Семенович написала, что у нее очень дружная семья, но в жизни случалось всякое. Частенько мать ругала отца за то, что он делал все по-своему.

"Было всякое, и по молодости родители давали дрозда. Если папа приходил домой поздно, мама конечно спуску ему не давала. Мы с Кирей убегали к себе в комнату, чтоб не попасть случайно под раздачу", – рассказала Анна Семенович.

Певица призналась, что ее члены семьи очень эмоциональные, и у них всегда кипят страсти. Впрочем, артистка не видит в этом проблемы. Она счастлива, что все до сих пор вместе и живут счастливо.

Ранее Анна Семенович рассказала, как со скандалом ушла из группы "Блестящие".