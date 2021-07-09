Испуганная коронавирусом и ограничениями Валерия бежит из Москвы: Продадим квартиру

Певица Валерия планирует изменить свой образ жизни.

Раньше Валерия предпочитала жить в городе, но из-за пандемии коронавируса и ограничений в передвижении она стала размышлять иначе. Артистка начала подыскивать дома в области еще в прошлом году и даже нашла один вариант, но сделка сорвалась. Певица не расстраивается и продолжает мониторить рынок недвижимости.

В недавнем интервью Валерия пожаловалась: "Цены [на недвижимость] взлетели очень сильно". Певица считает это безумием. Она даже думает выставить на продажу свою жилплощадь в Москве или взять кредит, чтобы хватило денег на покупку загородного дома. "Может быть, мы продадим квартиру", – сказала исполнительница хита "Часики".

Валерия хоть и считается востребованной певицей, но даже у нее возникли финансовые проблемы. Из-за ковидных ограничений артистка не может свободно работать, а значит, и пополнять свой бюджет. "Работа у меня есть, но никто не знает, состоится ли она", – рассказала знаменитость.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что певица Валерия почтила память Владимира Меньшова, который скончался на этой неделе. Она принесла родным и близким артиста глубочайшие соболезнования. "Бесконечно печально", – прокомментировала она смерть легендарного режиссера.