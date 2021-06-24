Незапланированная беременность разрушила мечту невестки Валерии

Жена наследника певицы Валерии Арсения Шульгина разоткровенничалась с пользователями Сети. Лиана призналась, что ее планы были нарушены.



Девушка рассказала фолловерам в своем микроблоге, что давно мечтала о пышной свадьбе за границей. Ее же бракосочетание с сыном знаменитости было тихим и состоялось в России.

Лиана родила мужу дочь, которую пара назвала Селин. Блогер поведала, что их торжество должно было пройти этим летом за рубежом. Теперь она признает, что сделала правильно, послушавшись возлюбленного и сыграв свадьбу в Москве.

Воплотить мечту же ей помешала не только неожиданная беременность, но и ограничения из-за пандемии коронавируса. Сейчас же невестка певицы Валерии ни о чем не жалеет.

Ранее девушка жаловалась на сильную усталость. И это при том, что жене Арсения Шульгина давно помогает по дому многочисленная прислуга. Как писали "Дни.ру", после свадьбы молодожены улетели в ОАЭ без ребенка, оставив новорожденную малышку на попечение родственников. После этого Лиану и Арсения долго критиковали.

Примечательно, что семья не спешит показывать лицо девочки. Лиана искренне не понимает, зачем чужим людям в соцсетях нужно разглядывать ее ребенка. А некоторое время назад муж певицы Валерии Иосиф Пригожин показал семейное фото с крестин Селин. Однако и там лица девочки видно не было.

