"Современные тенденции довели": Прилучный шокировал публику изменениями во внешности

Павел Прилучный появился перед поклонниками в необычном виде.

Накануне популярный актер опубликовал в Сторис своего инстаграм-аккаунта собственное фото. На снимке Павел Прилучный запечатлен с ярким макияжем: с черными стрелками на глазах, фиолетовыми тенями на веках и подкрашенными губами.

"Современные тенденции довели," – прокомментировал свой образ артист.



Судя по всему, Прилучный говорил о заполнившей соцсети моде мужчин на макияж, маникюр и окрашивание волос. Однако надо признать, что артист несколько перестарался с желанием быть в тренде и в результате просто шокировал публику эпатажным образом.

Даже под слоем тонального средства на лице Прилучного хорошо видны следы загара. Актер только недавно вернулся из отпуска. Вместе со своей новой избранницей Мирославой Карпович артист летал на Мальдивские острова. Влюбленные провели там чуть ли не целый месяц. Время от времени они радовали поклонников яркими снимками, свидетельствующими о прекрасном отдыхе в райском месте. Артисты не публиковали совместных фото, однако, исходя из того, что снимки обоих были сделаны в одних и тех же локациях, фанаты быстро догадались о том, что отпуск влюбленные проводили вместе.

После просмотра снимков пары фанаты Павла Прилучного и Мирославы Карпович даже предположили, что влюбленные улетели на райские острова в медовый месяц.