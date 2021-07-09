"Я человек ранимый": Гузеева заговорила о самоубийстве

9 июля – день памяти основателя "Поп-механики", Сергея Курехина. Некоторое время он состоял в отношениях с Ларисой Гузеевой.

Артистку редко спрашивают о том периоде жизни. Известно, что будущие возлюбленные познакомились в 80-х. Тогда Лариса Андреевна только недавно переехала в столицу. Музыкант убедил ее, что в Ленинграде будет лучше. Там она и оказалась, а после даже окончила ЛГИТМиК.

Их отношения не были простыми, но уже сейчас Лариса Гузеева вспоминает обо всем с улыбкой. Однако моменты были самые разные. Артистка рассказала журналистам, что он научил ее стремиться к саморазвитию: читать хорошие книги, наслаждаться музыкой потому, что был крайне строг. Сергей Курехин не считал, что тот факт, что она из провинции, как-то оправдывает ее.

Однако в какой-то момент возлюбленные осознали, что вместе быть просто больше не могут. "Просто сломал бы. Что-нибудь с собой сделала бы", – произнесла страшные слова Лариса Андреевна. Все дело в том, что композитор был крайне резким и ироничным человеком, мог унизить и жестко задеть. Когда они поняли, что стали чужими, пришлось разорвать отношения.

"Я человек ранимый", – призналась Лариса Гузеева. Она просто не смогла выдержать давление, оказываемое партнером. В 1996 году Сергей Курехин скончался. Ему было всего лишь 42 года. Артист похоронен под Санкт-Петербургом.

