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Шоу-бизнес
Максакова в откровенном бикини показала расплывшуюся фигуру

Максакова в откровенном бикини показала расплывшуюся фигуру

Мария Максакова отправилась к морю восстанавливать силы.
прочитано 1450 раз

На днях скандально известная артистка улетела в Одессу, чтобы как следует отдохнуть от перипетий собственной жизни и набраться сил перед новой борьбой. По прибытии в черноморскую жемчужину певица заселись в шикарный отель, облачилась в белоснежное бикини и отправилась на местный пляж. Соответствующие снимки Мария Максакова показала поклонникам в соцсетях.

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На попавших в Сеть фото счастливая 43-летняя певица позирует на пляже. Артистка не постеснялась продемонстрировать свою фигуру с разных ракурсов. Оказалось, что женщина может похвастаться внушительным бюстом и красивыми ногами, правда талия и бедра уже немного "поплыли" и не так стройны, как раньше – все-таки возраст и материнство дали себя знать. Впрочем, многим поклонникам фигура певицы пришлась по душе.

Как сообщила "КП", в Одессе Максакова аккумулирует силы перед новыми судебными разборками. Последние пару лет знаменитость зачастила по судам. Сейчас она борется за элитную недвижимость на Краснопресненской набережной. По словам оперной дивы, эти апартаменты – единственное имущество, которое у нее теперь осталось.

Ранее Мария Максакова рассказала о мести своего бывшего мужа Владимира Тюрина, который не может простить ей разрыв и манипулирует ее детьми.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2021, 10:06 Источник: КП ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова побила артистов в театре

комментарии

Ответить:

Гость795828
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свиноматка
Гость795828
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еще писать о ней, фууууу
Гость795828
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кому она интересна эта жирдяйка, хамка и <цензура> редкостная
1

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