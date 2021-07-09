Максакова в откровенном бикини показала расплывшуюся фигуру

Мария Максакова отправилась к морю восстанавливать силы.

На днях скандально известная артистка улетела в Одессу, чтобы как следует отдохнуть от перипетий собственной жизни и набраться сил перед новой борьбой. По прибытии в черноморскую жемчужину певица заселись в шикарный отель, облачилась в белоснежное бикини и отправилась на местный пляж. Соответствующие снимки Мария Максакова показала поклонникам в соцсетях.

На попавших в Сеть фото счастливая 43-летняя певица позирует на пляже. Артистка не постеснялась продемонстрировать свою фигуру с разных ракурсов. Оказалось, что женщина может похвастаться внушительным бюстом и красивыми ногами, правда талия и бедра уже немного "поплыли" и не так стройны, как раньше – все-таки возраст и материнство дали себя знать. Впрочем, многим поклонникам фигура певицы пришлась по душе.

Как сообщила "КП", в Одессе Максакова аккумулирует силы перед новыми судебными разборками. Последние пару лет знаменитость зачастила по судам. Сейчас она борется за элитную недвижимость на Краснопресненской набережной. По словам оперной дивы, эти апартаменты – единственное имущество, которое у нее теперь осталось.

Ранее Мария Максакова рассказала о мести своего бывшего мужа Владимира Тюрина, который не может простить ей разрыв и манипулирует ее детьми.