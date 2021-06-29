"Остановись!": Максакова высказалась о мести бывшего мужа

Оперная певица поделилась наболевшим в программе "Судьба человека" на "России 1". Она уже 13 лет назад разошлась с предпринимателем, но тот никак не оставляет ее в покое.
Звезда заявила, что мужчина мстит ей за то, что расставание произошло по ее инициативе. Исполнительница в отчаянии. Она намерена лишить бизнесмена родительских прав на общих наследников — Людмилу и Илью.
Певица отметила, что Владимир Тюрин сумел настроить детей против нее. Дочь Марии Максаковой не хочет с ней видеться. Знаменитость же мечтает о разговоре с девочкой. Но бывший избранник препятствует встрече матери с дочкой.
Певица заявила, что дочь оправдывает поведение отца. С Марией Максаковой девочка общается очень жестко. Звезда добавила, что у нее нет телефона экс-супруга. Артистка отметила, что если ей удастся дозвониться до него, то она скажет ему: "Остановись!", – и попросит усмирить свой гнев. Она уверена, что мужчина ломает психику детей.
Мария Максакова считает, что у бизнесмена есть маниакальное желание обладать не только ею, но и всеми ее возможностями. По словам знаменитости, Тюрин мечтает стать частью высшего общества. В примирение с экс-возлюбленным оперная дива не верит.
Популярные темы форума
Мне 34 ,а я все еще одинока
Отношения
Что делать?
Даня Милохин
ТИК ТОК
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ
У вас уже пошли дожди?
Сделала вакцину теперь плохо
Подскажите проверенную гадалку?1