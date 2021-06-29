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Шоу-бизнес
"Остановись!": Максакова высказалась о мести бывшего мужа

"Остановись!": Максакова высказалась о мести бывшего мужа

Мария Максакова пожаловалась на экс-супруга. Она утверждает, что Владимир Тюрин строит ей козни, манипулируя детьми.
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Оперная певица поделилась наболевшим в программе "Судьба человека" на "России 1". Она уже 13 лет назад разошлась с предпринимателем, но тот никак не оставляет ее в покое.

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 Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Звезда заявила, что мужчина мстит ей за то, что расставание произошло по ее инициативе. Исполнительница в отчаянии. Она намерена лишить бизнесмена родительских прав на общих наследников — Людмилу и Илью.

Певица отметила, что Владимир Тюрин сумел настроить детей против нее. Дочь Марии Максаковой не хочет с ней видеться. Знаменитость же мечтает о разговоре с девочкой. Но бывший избранник препятствует встрече матери с дочкой.

Певица заявила, что дочь оправдывает поведение отца. С Марией Максаковой девочка общается очень жестко. Звезда добавила, что у нее нет телефона экс-супруга. Артистка отметила, что если ей удастся дозвониться до него, то она скажет ему: "Остановись!", – и попросит усмирить свой гнев. Она уверена, что мужчина ломает психику детей.

Мария Максакова считает, что у бизнесмена есть маниакальное желание обладать не только ею, но и всеми ее возможностями. По словам знаменитости, Тюрин мечтает стать частью высшего общества. В примирение с экс-возлюбленным оперная дива не верит.

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Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2021, 10:34 Источник: Smotrim.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

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