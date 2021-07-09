"Кожа слезала, как бумага": директор MaкSим в подробностях рассказала о страшной болезни

Концертный директор певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова выразила благодарность людям, которые проявили заботу.

Маргарита Соколова, как и МакSим, тоже боролась за свою жизнь. Ее состояние ухудшалось с каждым днем. Она несколько раз падала в обморок, с трудом передвигалась и испытывала сильные боли. Физическую и моральную поддержку ей оказывали соседи по палате.

Соколова рассказала, что малознакомые люди кормили, поили ее, даже водили в туалет и душ. На восьмой день госпитализации женщину помыли другие пациенты, потому что она не могла даже стоять. Когда Маргарите помогали принимать душ, ее кожа "слезала как бумага", потому что воспалилась из-за пота.

Директор МакSим отметила, что никогда не забудет те дни. Сейчас Соколова находится дома, рядом с ней – близкие. Также Маргарита сообщила, что отныне будет делиться только хорошими новостями. Так она намекнула на выздоровление исполнительницы хита "Знаешь ли ты".

Напомним, согласно последней информации, МакSим находится в коме. Певица подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Кстати, до сих пор неизвестно, какой диагноз врачи поставили артистке. Коронавирусная инфекция не подтвердилась.

Ранее "Дни.ру" писали, что издания заметили несовпадение в рассказах людей, которые окружают МакSим. Порой они делятся разной информацией, из-за чего общественность начинает сомневаться.