"Из крайности в крайность": певицу МакSим заметили с незнакомым мужчиной

В личном блоге звезды появились эпатажные фотографии, на которых MaкSим запечатлена в компании светловолосого незнакомца. Стоит отметить, что на кадрах изображен весьма молодой мужчина, тело которого усыпано татуировками.
Певица нежно прижалась к сексуальному партнеру и не стала комментировать происходящего. Многочисленная публика же додумала все самостоятельно. Поклонники принялись обсуждать личную жизнь. Однако домыслами артистке отделаться не удалось. Нашлись и те, кто осудил исполнительницу и указал на ее проблемы романтического характера.
"Не понимаю, все из крайности в крайность. Зачем такой актер в клипе? Угомонись уже. Марина, да, ты вернулась, но зачем о себе таким образом заявлять? Будь той МакSим, которую полюбили", – подметили комментаторы.
Сама же певица не стала реагировать на подобные замечания, а лишь "бросила" тонкий намек. Артистка написала загадочную цифру четыре, которая лишь вывела из себя и так разбушевавшихся фанатов.
В последнее время певица МакSим только и успевает, что шокировать своих поклонников. Ранее она удивила своим внешним видом. Заметно похудевшая звезда опубликовала фотографии, на которых были видны кардинальные изменения во внешности.
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