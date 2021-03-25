"Из крайности в крайность": певицу МакSим заметили с незнакомым мужчиной

Пропавшая исполнительница МакSим, словно птица феникс, воспряла из пепла. Долгие годы певица сохраняла таинственное молчание и крайне редко выходила на связь. Сейчас же она решила эффектно появиться и удивить многочисленную аудиторию противоречивыми снимками.

В личном блоге звезды появились эпатажные фотографии, на которых MaкSим запечатлена в компании светловолосого незнакомца. Стоит отметить, что на кадрах изображен весьма молодой мужчина, тело которого усыпано татуировками.

Певица нежно прижалась к сексуальному партнеру и не стала комментировать происходящего. Многочисленная публика же додумала все самостоятельно. Поклонники принялись обсуждать личную жизнь. Однако домыслами артистке отделаться не удалось. Нашлись и те, кто осудил исполнительницу и указал на ее проблемы романтического характера.

"Не понимаю, все из крайности в крайность. Зачем такой актер в клипе? Угомонись уже. Марина, да, ты вернулась, но зачем о себе таким образом заявлять? Будь той МакSим, которую полюбили", – подметили комментаторы.

Сама же певица не стала реагировать на подобные замечания, а лишь "бросила" тонкий намек. Артистка написала загадочную цифру четыре, которая лишь вывела из себя и так разбушевавшихся фанатов.

В последнее время певица МакSим только и успевает, что шокировать своих поклонников. Ранее она удивила своим внешним видом. Заметно похудевшая звезда опубликовала фотографии, на которых были видны кардинальные изменения во внешности.