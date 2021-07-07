"Кислород и кровь питают автоматически": духовник певицы МакSим рассказал о состоянии больной

Игумен Лука, посетивший певицу Максим в больнице, раскрыл новые подробности о самочувствии пациентки.

Пару дней назад стало известно о том, что в реанимации Марину Абросимову посетил настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов). Духвоник, давно знакомый с певицей, причастил и соборовал пациентку, что стало огромной радостью, как для ее близких, так и для самой певицы Максим.

После проведения обряда отец Лука рассказывал, что Абросимова реагировала на причастие и проявляла признаки сознания. Теперь игумен дополнил свои впечатления. Он сообщил, что певица все еще находится в очень тяжелом состоянии.

"Кислород и кровь питает автоматически," – пояснил духовник.



Тем не менее, отец Лука уверен в том, что надежды на выздоровление у женщины есть, так как организм все еще сопротивляется болезни. В комментарии "РИА Новости" игумен объяснил: его впечатления относительно того, что артистка приняла причастие с понимаем и радостью в глазах, не отменяют медицинских показаний, по которым пациентка все еще без сознания. Духовник постарается в скором времени вновь посетить артистку и тогда сможет поделиться новостями, которых очень ждут поклонники Абросимовой.

Ранее "Дни.ру" сообщили о том, что пользователи Сети принялась активно обсуждать фотографии певицы Максим из больницы.