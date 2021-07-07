"Обглодала его до костей": мать Аршавина разоблачила бывшую невестку

Мама Андрея Аршавина сделала скандальное заявление относительно Алисы Казьминой.

В очередном выпуске программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" Татьяна Ивановна Аршавина высказала все, что думает о бывшей невестке. Родительница футболиста и раньше говорила о том, что Казьмина аферистка, теперь же она заявила, что бывшая жена Андрея Аршавина и вовсе психически больна.

Мать спортсмена рассказала, что Алиса присылает ей сообщения с угрозами и оскорблениями. Женщина подозревает, что у бывшей невестки шизофрения. По мнению матери, ее сын и так уже очень сильно пострадал от неадекватной экс-супруги.

"Алиса обглодала его до костей," – заявила Аршавина.



При этом у самого футболиста, по мнению матери, просто ангельское терпение. Мужчина продолжает жалеть бывшую избранницу, а она этим пользуется. Только Татьяна Ивановна понимает, что происходит на самом деле. Основной претензией бывшей свекрови к Казьминой остается похищение крупной суммы денег. Аршавина считает, что экс-невестка украла у нее около одного миллиона долларов.

Алиса Казьмина сейчас испытывает очень серьезные проблемы со здоровьем. В последнее время ей стало значительно хуже, женщина нуждается в срочной операции. К тому же, ее с тремя детьми сейчас выселяют из дома и требуют неустойку в размере двух миллионов рублей. При этом мать Андрея Аршавина считает, что у них с сыном есть все основания для выселения тяжелобольной женщины – суд по этому делу состоится в середине июля.