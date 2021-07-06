Жена Преснякова в мокрой комбинации продемонстрировала соблазнительные прелести

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова показала провокационные кадры.

В эти жаркие летние дни невестка Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова отправилась в солнечный Сочи вместе со своей мамой. Во время отдыха на побережье Черного моря жена Никиты Преснякова устроила красивую съемку, кадрами из которой молодая женщина поделилась на своей странице в "Инстаграм".

На опубликованном в Сторис видео красавица Алена в короткой шелковой комбинации выходит из моря. Мокрая ткань облепила стройное тело женщины и выгодно подчеркнула все ее прелести. Получилось очень чувственно и откровенно. А скользящие движения руками по телу сделали супругу Преснякова еще больше соблазнительной. Впрочем, Красновой не привыкать к роли раскрепощенной модели – молодая женщина часто участвует в фотосъемках по долгу своей деятельности.

Напомним, что Никита Пресняков и Алена Краснова женаты уже четыре года, и все окружающие давно ждут от пары наследников. Однако супруги решили не торопиться с прибавлением. Алена Краснова сначала захотела получить образование и вдоволь насладиться общением с любимым мужем. Ранее в одном из интервью Никита Пресняков признался, что о детях они с женой думают, но наследники в их семье появятся лишь тогда, когда все окружающие перестанут мучить их этим вопросом.

