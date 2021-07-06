"Любовник избегает и хамит": Водонаева сделала заявление о токсичном мужчине

Отметившая 39-летие Алена Водонаева пооткровенничала с поклонниками в соцсети.



Знаменитость ответила на вопросы своих подписчиц в "Инстаграм". В частности, телеведущая дала совет россиянке, которая столкнулась с проблемой в отношениях с избранником.

"Любовник избегает и хамит. Потом появляется. Как себя вести с таким человеком?", – поинтересовалась россиянка. Алена Водонаева, которая в своей жизни не раз сталкивалась с трудностями на любовном фронте, поделилась своим мнением на этот счет.

Журналистка убеждена, что женщине не стоит тратить время на токсичного мужчину, который так себя с ней ведет. Она отметила, что не понимает, почему подписчица до сих пор не рассталась с этим человеком, раз он ее не уважает.

"Вы позволяете мужчине так обходиться с вами. Если бы мне кто-то хамил, его бы просто не было рядом со мной... Не навязывайтесь, и никто не будет вас избегать. Думайте о себе, живите спокойно в своем потоке счастья", – порекомендовала Алена Водонаева.

Еще один вопрос звезде касался красоты. Девушка спросила, как блондинкам избавиться от усиков над губой. Алена Водонаева ответила с юмором. Она опубликовала фото известного своими шикарными усами Игоря Николаева и заявила, что с проблемой пушка над губой поможет справиться только электроэпиляция.