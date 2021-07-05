Родные погибшего в ДТП Захарова нанесли сокрушительный удар заключенному Ефремову

Адвокаты Михаила Ефремова просят о сокращении срока наказания для актера.

В ближайшее время суд должен рассмотреть жалобу на приговор знаменитого артиста. Адвокаты звезды хотят добиться смягчения наказания. Однако родные погибшего в аварии Сергея Захарова выступают резко против, что является настоящим ударом для заключенного. Представители потерпевшей стороны уже направили в суд свои возражения и потребовали оставить жалобу защитников Михаила Ефремова без удовлетворения.

Адвокаты родных погибшего Захарова заявили о том, что все заслуги и награды Ефремова, а также положительная характеристика его личности уже были изначально учтены при вынесении приговора. Хорошее поведение заключенного в колонии, по мнению юристов, не может быть основанием для изменения приговора.

В кассационной жалобе защитников Ефремова также упомянут тот факт, что погибший Захаров в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. Это обстоятельство не было учтено ранее, но, если бы курьер пристегнулся должным образом, он мог бы остаться жив и для виновника аварии все было бы иначе. В ответ на это представители Захаровых дали понять, что не считают нужным прояснять вопрос с ремнем, так как "это не находится в причинно-следственной связи с целями наказания, на которые ссылаются защитники".

Потерпевшие не считают слишком суровым лишение свободы на семь с половиной лет. Их адвокаты еще раз подчеркнули, что для родных погибшего крайне важна неотвратимость наказания виновного – об этом сообщил "StarHit".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что защитник Михаила Ефремова не считает его убийцей.