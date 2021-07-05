Беременная Арзамасова столкнулась с опасным заболеванием

Елизавета Арзамасова, находясь в положении, подхватила коронавирус.

Молодая супруга Ильи Авербуха редко посвящает поклонников в перипетии своей личной жизни, а также в подробности своего интересного положения. Фанаты знают, что в скором времени актриса впервые станет мамой, однако мало кто знал, что не так давно молодая женщина подхватила опасный вирус и переболела ковидом. О заболевании актрисы постфактум рассказал режиссер Сарик Андреасян, в картине которого снимается Елизавета Арзамасова.

Режиссер признался, что он не отказался от актрисы ни тогда, когда та сообщила ему о своей беременности, ни тогда, когда она заболела коронавирусной инфекцией. Андреасян воспринял обе новости спокойно. И теперь он благодарен Арзамасовой за ее работу – об этом мужчина рассказал в беседе с изданием "7 Дней".

Судя по всему, опасность для беременной актрисы уже давно миновала. Сейчас она чувствует себя хорошо и активно готовится стать мамой. Ранее 26-летняя знаменитость признавалась, что она не собирается засиживаться в декрете. Наследник актрисы должен родиться в августе, но еще в июне будущая мама играла в театре, а на осень у нее уже большие творческие планы. Елизавета Арзамасова признавалась, что ей не приходится отказываться от работы, так как все у нее в жизни складывается очень гармонично.