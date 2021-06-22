Раскрыт пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха

Коллега фигуриста и продюсера Ильи Авербуха проговорился о поле ребенка, которого вынашивает актриса Елизавета Арзамасова.

Почти два месяца назад Елизавета Арзамасова и Илья Авербух рассказали о скором пополнении в семействе. Скрывать беременность было бы бессмысленно, поскольку звезда сериала "Папины дочки" – публичный человек. Несмотря на интересное положение, актриса продолжает выходить на сцену театра.

О поле будущего ребенка Арзамасова и Авербух предпочли не рассказывать поклонникам. Однако коллега фигуриста не смог сохранить тайну. Беседуя с "Комсомольской правдой", он сообщил, что супруги ждут сына. "Они светятся счастьем", – сказал мужчина.

Напомним, что у Ильи уже есть сын Мартин. Он появился на свет 17 лет назад. Тогда фигурист был женат на спортсменке Ирине Лобачевой. Известно, что в настоящий момент Мартин проживает с отцом. Сын Авербуха рад пополнению в семействе. Он поздравлял 26-летнюю возлюбленную родителя с беременностью.

Ранее "Дни.ру" писали, что Елизавета встревожила поклонников, опубликовав очередное видео в "Инстаграм". В свежем ролике артистка поделилась информацией о том, что у нее усилился аппетит. Фанаты встревожились за состояние кумира. Их беспокоило то, как выглядела актриса.