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Шоу-бизнес
Раскрыт пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха

Раскрыт пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха

Коллега фигуриста и продюсера Ильи Авербуха проговорился о поле ребенка, которого вынашивает актриса Елизавета Арзамасова.
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Почти два месяца назад Елизавета Арзамасова и Илья Авербух рассказали о скором пополнении в семействе. Скрывать беременность было бы бессмысленно, поскольку звезда сериала "Папины дочки" – публичный человек. Несмотря на интересное положение, актриса продолжает выходить на сцену театра.

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Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

О поле будущего ребенка Арзамасова и Авербух предпочли не рассказывать поклонникам. Однако коллега фигуриста не смог сохранить тайну. Беседуя с "Комсомольской правдой", он сообщил, что супруги ждут сына. "Они светятся счастьем", – сказал мужчина.

Напомним, что у Ильи уже есть сын Мартин. Он появился на свет 17 лет назад. Тогда фигурист был женат на спортсменке Ирине Лобачевой. Известно, что в настоящий момент Мартин проживает с отцом. Сын Авербуха рад пополнению в семействе. Он поздравлял 26-летнюю возлюбленную родителя с беременностью.

Ранее "Дни.ру" писали, что Елизавета встревожила поклонников, опубликовав очередное видео в "Инстаграм". В свежем ролике артистка поделилась информацией о том, что у нее усилился аппетит. Фанаты встревожились за состояние кумира. Их беспокоило то, как выглядела актриса.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Елизавета Арзамасова. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 09:16 Источник: Комсомольская правда

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