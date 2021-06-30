"Странненько выглядит со стороны": беременность круто изменила "блаженную" Арзамасову

Совсем скоро российская актриса Елизавета Арзамасова родит первенца от мужа, фигуриста Ильи Авербуха, который старше ее на 21 год. Пара стала самой обсуждаемой в этом году. Многие подозревают, что отношения юной Лизы и взрослого спортсмена начались задолго до официальной новости об их романе.
В 2010 году Лиза Арзамасова выступила в шоу Первого канала "Лед и пламень", продюсером которого стал Илья Авербух. Лизе тогда было 15 лет. Именно тогда между ними пробежала искра. Однако в интервью Арзамасова намекнула, что ничего серьезного тогда меду ними быть еще не могло.
Зимой этого года Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились. В августе у них родится ребенок. Актриса призналась, что беременность изменила ее характер. Порой она сама над собой смеется.
Актриса рассказала, что стала всему умиляться и радоваться. Скорее всего, так действуют гормоны будущей мамы. Иногда она, напротив, становится медлительной и даже чересчур заторможенной. Такое состояние Лиза Арзамасова назвала "блаженным".
Ранее Лиза Арзамасова ответила на вопрос, были ли у нее отношения с Ильей Авербухом десять лет назад, когда они только познакомились.
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