"Планы сумасшедшие": Арзамасова не собирается засиживаться в декрете

Елизавета Арзамасова совсем скоро станет мамой, однако это вовсе не повод приостанавливать карьеру.

Молодая супруга Ильи Авербуха находится на поздних сроках беременности, но все еще продолжает работать. Трудолюбивая актриса даже в своем деликатном положении играет в театре и снимается в кино. Более того, она считает, что беременность помогает некоторым ее ролям звучать совершенно иначе. Тексты, произносимые ею на сцене "в округленном состоянии", получают новый смысл, да и в физическом плане получается интересный эксперимент. Кстати, после родов Елизавета Арзамасова тоже не собирается прекращать творческие эксперименты.

Актриса рассказала, что ее еще не успевший толком начаться декрет, к осени уже должен закончиться. В сентябре Лиза должна играть в новых спектаклях, да и в целом на осень у нее много планов. Артистка подчеркнула, что по такой чудесной причине, как у нее, даже приятно было бы от чего-то отказаться, но пока не приходится – все складывается вполне гармонично.

В интервью "Вокруг ТВ" будущая мама заверила, что после родов она правильно расставит приоритеты и не обделит свою семью. Если у нее вдруг появятся какие-то ограничения по здоровью, она обязательно останется дома. Но пока Лиза чувствует себя прекрасно, светится от счастья и строит, как она сама говорит, "сумасшедшие планы" относительно своей работы.

Ранее Елизавета Арзамасова рассказала, как она реагирует на выпады хейтеров в свой адрес.