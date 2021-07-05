Подольская в коротких шортиках возбудила россиян: Лиф трещит по швам

В октябре прошлого года Наталья Подольская родила второго сына. Мальчика назвали Иваном. Недавно наследник знаменитостей отправился в первое заграничное путешествие. Семья улетела в Анталью. Певица уже поделилась множеством снимков, сделанных в отпуске.
На одной из фотографий Подольская запечатлена в коротких шортиках и лифе от бикини. Поклонники заметили, что верхняя часть откровенного наряда едва не сползла, пока певица подбрасывала восьмимесячного Ваню. "Грудь-то сплющило? Лиф трещит по швам", "Лиф куда-то сполз! Сейчас свалится", – цитирует фанатов Натальи Teleprogramma.pro.
Также интернет-пользователи обратили внимание, что Подольская избавилась от лишних килограммов после родов. "Животик как серпом срезало", "Какая вы красотка", "Ммм... обворожительная мамочка", – написали возбужденные поклонники. Некоторые отметили, что Наталья не похожа на других знаменитостей. Мол, супруга Преснякова простая и добрая.
Напомним, ранее Наталья Подольская в беседе с "Дни.ру" рассказала об отношениях со взрослым сыном супруга Никитой. Певица отметила, что сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова очень добрый, отзывчивый и чуткий.
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