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Шоу-бизнес
Подольская собрала детей и улетела из России: захотели побыть отдельно

Подольская собрала детей и улетела из России: захотели побыть отдельно

Певица Наталья Подольская с двумя детьми оценила все риски и решилась на вылет из страны.
прочитано 591 раз

Подольская с детьми и мамой улетели в Турцию. По словам артистки, это был самый комфортный перелет. Старший сын Артемий занимался с бабушкой, а младший Иван почти весь полет проспал. Об этом певица рассказала в своем "Инстаграм".

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 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Подольская поселилась в курортном городе Кемер на элитной вилле с собственным бассейном и пляжем. Также на территории есть аквапарк и много развлечений для детей. Для молодой мамы это было очень важно.

Подписчики задались вопросом – а где же глава семейства Владимир Пресняков? Подольская рассказала, что изначально планировалось провести отпуск раздельно. Но Владимир Пресняков не выдержал. Он бросил все дела в Москве и прилетел к любимой женушке. Певица призналась, что была шокирована таким рвением супруга.

"Это случилось внезапно! Он не должен был прилетать", – призналась Наталья Подольская.

Певица была вне себя от счастья. Поклонники тоже порадовались за звездное семейство.

Ранее Наталья Подольская рассказала, что уволила няню, которая не выполняла ее требований по уходу за ребенком.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились спустя пять лет после знакомства в 2010 году. Спустя больше десяти лет пара демонстрирует идиллию в отношениях и тотальное взаимопонимание.

Komsomolskaya Pravda Source: Global Look Press

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Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 17:46 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ваенга в присутствии сына обнимала Преснякова

комментарии

Ответить:

Гость780684
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Из-за Орбакайте поругались? Зря.То "чучело" того не стоит.
Гость783892
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