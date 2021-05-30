"Не всем дано!": Редкое семейное фото Подольской довело до трясучки

Супруга Владимира Преснякова опубликовала уникальный снимок. Поклонники Натальи Подольской остались под впечатлением.

Рыжеволосая артистка публично выразила любовь к матери Нине Антоновне в инстаграм-аккаунте. Наталья Подольская поделилась редким фото, на котором она прижимается к близкой родственнице вместе с сестрой Юлианой. Трогательный кадр сняли в общественном месте. Держа микрофон в руке, Нина Антоновна обняла взрослых дочерей и расплылась в радостной улыбке.

Подписчики супруги Владимира Преснякова высоко оценили пост. Многие отметили, что снимок излучает душевное тепло и отражает трепетные отношения родных людей. Некоторых пользователей Сети фото довело до дрожи: они вспомнили про своих любимых матерей, которые ушли из жизни и не могут быть с ними рядом. "Наталья, у вас невероятно дружная семья! Не всем дано! Восхищаюсь", "Самый близкий и родной человек!", "Все три красавицы", "Мамочке здоровья", "Сколько чувства в этом мгновении", — отреагировали фанаты.

Нашлись и хейтеры, решившие испортить певице настроение и задеть ее за живое. "А где муж? Свекр? Семья не в полном составе для поздравлений этот раз", "Почему Наталья показывает только свою маму, а где Володина? Это такое неуважение к мужу и свекрови", "Так должен быть еще и братишка у этих сестренок по сценарию... Так дело не пойдет, товарищи", — написали комментаторы к снимку Натальи Подольской.

