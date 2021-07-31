"Обязательно так нескромно стоять?": бывшая депутат Максакова поделилась пикантными фото

Экс-член комитета Государственной Думы по культуре Мария Максакова показала в своем блоге провокационные фото с отдыха на Черном море.

Мария сейчас находится на отдыхе в Одессе. Она поделилась с подписчиками, как позирует на яхте в белом купальнике. Фолловеры разошлись во мнениях, некоторые хвалят внешний вид скандальной блондинки, однако другие посчитали снимки неподобающими.

"Обязательно так нескромно стоять?", "Зачем в купальнике выставляться, чтоб кто-то написал какая вы красивая (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — недоумевают фолловеры. Стоит отметить, что Мария Максакова старается избегать негатива в своих соцсетях, поэтому исправно "подчищает" комментарии, но, увы, интернет помнит все.

Ранее артистка признавалась, что с трудом сводит концы с концами. Сейчас идет судебное разбирательство, в ходе которого Мария Максакова может лишиться квартиры, иск подал отец ее старших детей Владимир Тюрин. Сейчас в ней проживает Мария и ее младший сын Иван от недавно ушедшего из жизни Дениса Вороненкова.

Недавно вдова депутата Госдумы вернулась в Москву и теперь активно пытается наладить отношения с родственниками. Напомним, знаменитая мама Людмила Максакова и старшие дети с оперной дивой не общаются. Сын и дочь проживают с отцом, к матери они настроены крайне негативно. Мария Максакова ранее призналась, что очень скучает по детям. "Самое тяжелое в моей жизни – это ждать нашу встречу", — написала певица в своем блоге, когда поздравляла старшего сына с 17-летием.