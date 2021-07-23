"Самое тяжелое в моей жизни": оставшаяся без сына Максакова взвыла из-за несправедливости

Оперная дива – мать троих детей. Старшие, Илья и Людмила, проживают с отцом – Владимиром Тюриным. С родительницей же они не общаются. С певицей находится только младший сын Иван от ныне покойного Дениса Вороненкова.
Разлука с детьми – огромная боль Марии Максаковой. В своем инстаграм-аккаунте звезда поздравила Илью с 17-летием и поделилась криком души. Артистка убеждена, что именно бывший избранник настроил парня и дочь против нее.
Мария Максакова поделилась рядом архивных снимков с Ильей. Она отметила, что очень любит сына с первого мгновения. То, что происходит с их семьей, певица назвала безумием и заверила молодого человека, что оно скоро закончится.
"Самое тяжелое в моей жизни – это ждать нашу встречу", – написала знаменитость. Дива призналась, что сильно скучает по наследнику.
Отметим, несмотря на то, что Илья и Людмила не общаются с Марией Максаковой, она не держит зла на детей и верит, что все наладится. Поклонники всячески поддерживают оперную певицу. Многие сходятся во мнении, что артистка является прекрасной матерью.
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