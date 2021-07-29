Разведенку Асмус увидели в компании копии Харламова на Шри-Ланке: Как все может поменяться

Несмотря на пандемию коронавируса и закрытые границы, Кристина Асмус улетела на Шри-Ланку. Правда, актриса отправилась туда не отдыхать, а работать. Там продолжаются съемки фильма "Булки".
Асмус рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что на Шри-Ланке съемочной группе никуда нельзя ходить, контактировать с местными жителями. Также на острове плохая погода. По словам актрисы, ураганы и ливни бывают каждый день, приходится менять сценарий фильма на ходу.
Вспомнив о времени до пандемии, Кристина опубликовала фотографию, сделанную полтора года назад на Шри-Ланке во время съемок этого же фильма. На ней Асмус запечатлена в компании актера Бориса Дергачева, который в солнцезащитных очках очень похож на комика Гарика Харламова, с которым артистка развелась в прошлом году.
"Это я не с Гариком", – написала актриса под фото.
Хорошо, что Кристина уточнила, ведь поклонники на самом деле увидели на снимке резидента "Камеди клаб". "Блин, как она узнала что я увидела там Гарика?!", "Сначала реально подумал, что это Гарик", "А одежда Гарика, видимо", – написали фолловеры. Другие комментаторы, с интересом читая о съемках фильма, решили высказаться об изменчивости мира: "Да уж, как все может быстро поменяться всего за полтора года", "Берегите этот мир, друзья!".
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что Кристина Асмус получила травму. Актриса призналась, что порвала четыре связки левой ноги в результате падения с лестницы.
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