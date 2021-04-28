"Мы не знакомы": считающая себя мужчиной дочь отказалась от Ефремова

Пока артист отбывает срок за смертельное ДТП, его дочь продолжает провоцировать публику. Недавно девушка окрестила себя Сережей, а своего родителя называет не иначе как "Шкловский".
"Мы не знакомы", – выдала Анна Мария. Она добавила, что ей нравятся роли актера в театре. Также 20-летняя звездная наследница добавила, что думает, что отец не подозревает о ее существовании.
Отметим, что россияне скептически относятся к чудачествам дочери Михаила Ефремова. Одни жалеют девушку, выросшую с матерью-актрисой Ксенией Качалиной, которая злоупотребляла алкоголем и не уделяла девочке достаточно внимания. Другие считают, что Анна Мария эпатирует народ от безделья и советуют ей найти достойную работу.
Как бы там ни было, дочь Михаила Ефремова философски относится к критике в свой адрес. Она позиционирует себя "небинарным трасмаскулинным человеком". А недавно врачи поставили ей официальный психиатрический диагноз: аутизм, а также посттравматическое и биполярное расстройство.
Напомним, ранее Анна Мария говорила о том, что не будет менять пол на мужской, но собирается пройти гормональную терапию. Девушка не раз заявляла, что ощущает себя в какой-то степени мужчиной.
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