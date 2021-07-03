Жена Петросяна облюбовала ветхие руины: Тянет на древнее

Жену Евгения Петросяна впечатлил "заброшенный эдем". Татьяна Брухунова поделилась уникальным архивным фото.

Молодая жена Евгения Петросяна часто окунается в старину. Об этом говорит не только ее личная жизнь, но и модные ретро-наряды, которые она часто примеряет на себя. Любовь к утратившему былой лоск звезда проявляет даже на отдыхе. Недавно Татьяна Брухунова поделилась снимком годовалой давности, который был сделан в Сочи. Локацией для фотосессии стал заброшенный санаторий имени Орджоникидзе.

Дизайнер предстала перед камерой в розовом платье с цветочным принтом и массивным белым воротником. Образ она дополнила соломенной шляпой канотье, темными очками и минималистичными ювелирными украшениями. 32-летняя избранница юмориста прислонилась к старинным перилам и с улыбкой до ушей начала рассматривать ветхие руины туристического объекта. Архитектурные детали бывшей советской здравницы пришлись жене Петросяна по душе.

До сих пор остается загадкой, почему Татьяна Брухунова вдруг вспомнила о прошлогоднем снимке. Наверняка ее одолела ностальгия по древности, которой стало не хватать в череде насыщенных будней. Судя по "Инстаграм", в последнее время 75-летний Евгений Петросян выглядит свежим и подтянутым. Молодая супруга подпитывает его энергией молодости, пока сама тянется к привлекательной старине.