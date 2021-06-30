Петросян остался без штанов: Все!

Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова провели прекрасный отпуск на Мальдивах. В Сети обсуждают фотоотчет.

После продолжительного отдыха на райских островах юморист с женой вернулись в Москву. В своем "Инстаграм" Евгений Петросян показал свежее фото, на котором предстал за рулем маленького курортного транспортного средства. "Все! Поехал домой!" – подписал кадр юморист.

На фото Петросян предстал в синих бермудах, с ультра короткой стрижкой, почти налысо, и в модных солнцезащитных очках. Поклонники осыпали комплиментами прекрасно выглядящего Евгения Петросяна. Однако из-за ракурса подписчикам показалось, будто юморист без брюк.

По словам Брухуновой, этот отпуск был для нее долгожданным и очень желанным. Она два года ждала момента, когда сможет перезагрузиться и посвятить время только себе. В прошлом году из-за пандемии коронавируса пара отправилась в Сочи на Черное море, но Брухунова не скрывала, что осталась недовольна.

В этот раз Брухунова с горечью покидала Мальдивы и отметила, что она еще никогда так хорошо не отдыхала. Она буквально прослезилась, когда прощалась с персоналом отеля. Позже жена Петросяна показала своим подписчикам в "Инстаграм" кресло в бизнес-классе самолета, а уже вечером опубликовала фото маленького Вагана.