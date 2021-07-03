Асмус шокировала снимком из больничной палаты

В своих социальных сетях Кристина Асмус показала ногу в гипсе.

Вчера звезда фильма "Текст" поделилась личным кадром из больницы. Капельницы, костыли, гипс, медицинское оборудование напугали фолловеров.

Сама Асмус неоднозначно подписала пост: "Пятница", чем вызвала еще больший интерес к случившемуся.

Поклонники Кристины тут же начали писать слова поддержки. Они желали ей скорейшего выздоровления и легкого восстановления после травмы. Некоторые гадали, что случилось и правда ли это, ведь актриса могла сделать подобную фотографию на съемочной площадке. Также подписчики посмеялись над бурной пятницей и рассказали, что с ними случалось в этот день. К слову, поддержали актрису и коллеги: Елена Дудина и Максим Виторган.

"Кристина, очень сочувствую Вам. Понимаю, насколько это серьезно", "Я желаю лишь скорейшего выздоровления и побыстрее выйти на сцену", "Это же съемка??? Не по-настоящему?", "Ну, мать даешь. С вертушки уработала, видать, кого-то", "Надеемся, это просто роль, а не реальная травма", "Каждую пятницу я иду ставить гипс", – прокомментировали пользователи.

Однако кто сфотографировал Асмус – остается загадкой. Примечательно, что недавно актриса официально объявила, что больше года находится в отношениях. Но имени избранника Кристина Асмус так и не назвала. Многие приписывали ей роман с Олегом Меньшиковым, но сама звезда заявила, что между ними "безумнейшая взаимная любовь".