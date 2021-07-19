Ровесница 7-летней дочери: пережившую метаморфозы Асмус заподозрили в пластике

Кристина Асмус ответила на обвинения в хирургическом вмешательстве.

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус недавно показала кадры, на которых запечатлена в юном возрасте. Поклонники отметили, что с тех пор со знаменитостью произошли какие-то метаморфозы, дескать, сегодня она намного привлекательнее. Пользователи Сети предположили, что над внешностью Кристины поработали пластические хирурги.

Обвинение в пластике Асмус очень обидели. В личном микроблоге звезда опубликовала гневную отповедь. Артистка ситкома "Интерны" заявила, что никогда не прибегала к эстетическим операциям на лице. Более того, она не посещает косметологов, не делает уколов "красоты", не пользуется кремами и не умывается водой. Единственные улучшения, которые позволяла себе Кристина Асмус, – окрашивание бровей и наращивание ресниц.

По словам актрисы, она хорошо владеет техникой макияжа, который позволяет выгодно подчеркнуть достоинства лица и скрыть его недостатки. Знаменитость разбирается в декоративной косметике и знает, где достать хорошую. Кроме того, Кристина пользуется фильтрами для фото. Асмус напомнила, что в "Инстаграм" публикуются только самые удачные снимки, выбранные из сотен неудачных.

"До макияжа я выгляжу ровесницей своей дочки", - подчеркнула звезда. Напомним, у актрисы есть семилетняя дочь Анастасия от брака с юмористом Гариком Харламовым.