Разрыв связок: покалеченная Асмус предстала на костылях

В своем микроблоге артистка разместила фото с дочерью Настей в аэропорту. В кадре Кристина Асмус стоит на костылях с искалеченной подогнутой ногой. Звезда напомнила, что у нее диагностировали разрыв четырех связок. При этом она не теряет оптимизма.
Актриса заявила, что они с наследницей прилетели в Шри-Ланку, несмотря на травму и пандемию коронавируса. Не смутило знаменитость и то, что сейчас в далекой стране сезон дождей и ураганов.
Правда, в Шри-Ланку Кристина Асмус прибыла не на отдых, а на съемки фильма "Булки". К слову, картину снимают уже полтора года. "Про этот фильм у меня спрашивают также часто, как про фильм "Текст". Так что, буду рассказывать о процессе", – заявила актриса.
Поклонники пожелали Кристине Асмус скорейшего выздоровления и отметили, что с нетерпением ждут премьеры фильма с участием артистки.
Напомним, ранее звезда сделала шокирующее признание. Выяснилось, что у артистки есть любовник. Кроме того, новые отношения Кристина Асмус начала еще до того, как развелась с комиком Гариком Харламовым. По словам знаменитости, этот роман длится уже несколько лет.
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