"Покормить некому": истощенный сын Орбакайте сделал громкое заявление

Пользователи переживают из-за перемен в образе Никиты Преснякова. Многие полагают, что старший сын Кристины Орбакайте сильно похудел.

Никита Пресняков никогда не был полным. Актер крайне следит за собой и не стесняется публично говорить об этом. Однако накануне в его "Инстаграме" появилось видео. На кадрах знаменитость обучает своих подписчиков некоторым трюкам на скейтборде. Ролик идет четыре минуты и подробно рассказывает о главных правилах и ошибках начинающих скейтбордистов.

Многие поблагодарили сына Кристины Орбакайте за познавательный урок. Другие же не смогли оценить информацию, так как оказались озабочены совсем другой стороной жизни артиста. Все дело в том, что он показался поклонникам слишком худым. Некоторые заподозрили, что Никита может скрывать от широкой публики некоторые проблемы со здоровьем.

"Ты чего так похудел", "Господи, что за тельце такое", "Худенький и такие мышцы", "Щечки больше к лицу", "Сколько можно худеть то", "Никита, Вы больны? Зачем такие страдания", "Слишком худой", "Худенький совсем. Покормить некому", – посыпались комментарии в адрес артиста. В ответ на один из них он даже отметил, что уже устал объяснять, с чем связаны изменения в его внешнем виде.

В "историях" своего личного блога сын Кристины Орбакайте все-таки рассказал, что сейчас вынужден придерживаться лечебной диеты стол номер пять. Каждый день он питается по графику той едой, которую ему привозят в специальных контейнерах. Результат его полностью устраивает. По словам Никиты, у него не только проявился прекрасный пресс, но и исчезли все проблемы с кожей.

